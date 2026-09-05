Турция в августе увеличила экспорт зернобобовых, масличных культур и продукции их переработки в Азербайджан на 20,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщает Ассамблея экспортеров Турции (TIM), в августе объем поставок этой продукции составил $16,2 млн.

За январь–август Турция экспортировала в Азербайджан зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки на $127,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 15,1%.

При этом общий экспорт этой категории продукции из Турции за восемь месяцев снизился на 1,9% и составил $7,89 млрд.

Крупнейшим покупателем турецкой продукции стал Ирак — $983,5 млн. Однако экспорт в эту страну сократился на 15,8%. Поставки в США, напротив, выросли на 35,2% — до $596,9 млн. На столько же увеличился экспорт в Испанию, достигнув $330,3 млн.

Ранее сообщалось, что за январь–август Турция экспортировала в Азербайджан одежду на $43,5 млн. В годовом выражении поставки выросли на 33%.