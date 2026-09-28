В Индии задержан Прашант Ранджан Бабу, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов дела о производстве и распространении контрафактных лекарств. Его взяли под стражу в международном аэропорту Кемпеговда в Бангалоре после возвращения из Азербайджана.

Ранее в отношении него было выдано уведомление о розыске (Lookout Notice).

По данным следствия, после раскрытия дела Прашант скрывался в Азербайджане.

Следствие связывает задержанного с сетью по производству и распространению фальсифицированных лекарственных препаратов. Его допрос должен помочь установить обстоятельства деятельности предполагаемой сети и связи с другими фигурантами дела.

После задержания Прашанта направили на медицинское обследование, а затем доставили в офис комиссара полиции. По данным индийских СМИ, после предварительного допроса его должны представить перед судом.