США и Китай продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года, а также договорились снизить пошлины на товары общей стоимостью в 60 миллиардов долларов по схеме «30 на 30».

В список вошли 1696 наименований. Китай, среди прочего, снизит пошлины на ввоз фуа-гра, кроличьей шерсти, верблюдов, китов и дельфинов, а также на широкий спектр сельхозпродукции, за исключением сои. В американский список вошли детские сидения, рыболовные крючки, электробритвы и мишени для стрельбы. По оценке США, новые условия улучшат доступ на китайский рынок примерно для 30% американского экспорта в Китай.

Китай также согласился закупать у США по 10 миллионов тонн угля в год в 2027 и 2028 годах. Отдельно Пекин пообещал рассматривать заявки американских и других иностранных финансовых компаний на работу и открытие филиалов в стране.

Во время переговоров Дональд Трамп «в какой-то момент» также предложил Си Цзиньпину купить американское оружие, рассказал Financial Times представитель США в Пекине. Эксперты назвали идею продажи оружия Китаю «безумной», поскольку Вашингтон считает Китай своим главным военным соперником и одновременно обсуждает поставку Тайваню вооружений на 14 миллиардов долларов.