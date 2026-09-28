В Анталье грузовик опрокинулся на остановку общественного транспорта. Погибли две женщины — 20-летняя гражданка России Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева, сообщает IHA.

Авария произошла 27 сентября около 19:00 на трассе Манавгат — Аланья. По предварительным данным, фура столкнулась с автомобилем, остановившимся на перекрестке, после чего опрокинулась на расположенную у дороги остановку.

Спасатели подняли грузовик с помощью тяжелой техники и обнаружили под ним тела двух женщин. Водитель фуры получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был задержан.