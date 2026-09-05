Япония потребовала от России демонтировать памятник, установленный в Хабаровске в честь «победы над Японией». Об этом заявила японский политик Санаэ Такаити в соцсети X.

По ее словам, 4 сентября в Хабаровске состоялась церемония открытия бронзового монумента, на котором изображен советский солдат, разбивающий пограничный столб с изображением герба японской императорской семьи — хризантемы.

Такаити подчеркнула, что хризантема широко воспринимается как символ Японии, поэтому установка памятника, изображающего ее разрушение, является «абсолютно неприемлемой» и затрагивает чувства японского народа.

«Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его. Мы продолжим настойчиво призывать российскую сторону к его демонтажу», — заявила она.

По словам японского политика, Токио намерен и дальше добиваться удаления монумента.