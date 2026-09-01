В Азербайджане утверждены тарифы на специальное пользование водными объектами. Размер платы будет зависеть от источника воды, объема ее использования и целей водопользования. Об этом сообщили в Службе государственного контроля за использованием и охраной вод.

Тарифы установлены отдельно для Каспийского моря, рек, озер и подземных вод. При расчете учитываются объем забираемой воды, количество сбрасываемых сточных вод, а также площадь используемой акватории.

В ведомстве отметили, что новые тарифы значительно ниже действующих цен на услуги водоснабжения и отведения сточных вод через объекты водного хозяйства.

Так, за забор 10 тысяч литров воды из Каспийского моря для промышленных целей предусмотрена плата в размере четырех гяпиков.

Для рек и озер тарифы установлены следующим образом: для промышленных целей — четыре гяпика за 1 тысячу литров, для сельского и лесного хозяйства — один гяпик за 10 тысяч литров, для рыболовства и аквакультуры — один гяпик за 100 тысяч литров.

Использование подземных вод обойдется дороже. За забор 1 тысячи литров для промышленных целей придется заплатить 40 гяпиков. Для рыболовства и аквакультуры тариф составит два гяпика за 100 тысяч литров.

Отдельные расценки предусмотрены и за сброс сточных вод. При сбросе бытовых и промышленных стоков в Каспийское море плата составит один гяпик за каждую тысячу литров.

За сброс 1 тысячи литров бытовых сточных вод в реки и озера будет взиматься один гяпик, промышленных — четыре гяпика.

При этом для сточных вод, прошедших очистку на специальных сооружениях до уровня, соответствующего установленным нормативам, будет применяться понижающий коэффициент 0,7.