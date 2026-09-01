Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня проведут переговоры в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Предстоящую встречу прокомментировал вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, Москва сохраняет оптимистичный настрой в преддверии переговоров и желает армянскому премьеру успехов.

О планах провести встречу ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин и Пашинян обсудят двусторонние отношения и проблемные вопросы между Москвой и Ереваном.

Одной из ключевых тем может стать внешнеполитический курс Армении и ее стремление к сближению с Европейским союзом. В Кремле также сообщали, что стороны могут затронуть ситуацию вокруг отношений Еревана с ЕС и внутреннюю политическую ситуацию в Армении.