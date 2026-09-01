Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Бишкек провел встречу с делегацией США во главе с сенатором Стивом Дейнсом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Стороны подчеркнули важность последовательного развития стратегического партнерства между Арменией и США по различным направлениям.

В ходе встречи Пашинян и Дейнс также обсудили региональные процессы и текущие события.

Отдельное внимание было уделено проекту TRIPP, который, по оценке армянской стороны, играет важную роль в разблокировании и развитии региональных коммуникаций.

Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации проекта и предстоящих планах.