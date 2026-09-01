Президент России Владимир Путин изначально планировал встретиться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву 25 августа, но позже отказался от встречи. Об этом «Агентству» сообщил источник, близкий к Кремлю.

По его словам, Рэтклифф призвал российское руководство как можно скорее договориться о завершении войны, заявив, что военное и экономическое положение России ухудшается.

В Москве директор ЦРУ встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. После одной из встреч содержание разговора передали Путину, после чего Кремль отменил запланированную встречу.

Ранее The New York Times сообщала, что Рэтклифф дал Бортникову «мрачную оценку» ситуации России в войне с Украиной и призвал начать мирные переговоры.