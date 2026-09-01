Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа снизился до 33% — это самый низкий показатель за всю его политическую карьеру. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Reuters и Ipsos.

Отмечается, что это уже третий подряд опрос, в котором работу Трампа одобряет лишь треть американцев. Его показатель оказался ниже минимального рейтинга Джо Байдена — 35%, зафиксированного в октябре 2024 года.

По данным Reuters, недовольство американцев связано прежде всего с экономической ситуацией и войной с Ираном. В частности, рост цен на бензин усилил обеспокоенность граждан инфляцией.

На этом фоне Трамп ранее опубликовал в Truth Social собственный рейтинг президентов США. Себя он поместил в отдельную категорию «Величайшие», а в список великих американских лидеров включил Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона.