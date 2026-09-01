США не готовы обсуждать экономические уступки или любые иные соглашения с Россией до тех пор, пока не будет завершена российско-украинская война. Об этом стало известно по итогам двусторонней встречи министра финансов США Скотта Бессента и министра финансов России Антона Силуанова, сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, когда Силуанов попытался обсудить «области взаимных интересов», Бессент прервал его и сказал: «Пока конфликт не закончится, ничего невозможно».

Кроме того, американский чиновник на условиях анонимности заявил агентству. что в центре внимания был мирный план президента Дональда Трампа по Украине.

Встреча прошла накануне в американском городе Эшвилль. На 1 сентября запланировано ее продолжение. Как сообщал российский Минфин, стороны обсудили «вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках G20.