Российские военные в ночь на 1 сентября нанесли удар по Киеву и Киевской области. Под атаками оказались жилые дома, гражданская и железнодорожная инфраструктура.

По данным ГСЧС Украины, в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева погибли восемь человек, еще пятеро, включая троих детей, пострадали. На местах попаданий возникли пожары, частично разрушен жилой дом.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура, включая депо.

В Киевской области погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В Борисполе спасатели эвакуировали 48 человек из поврежденного пятиэтажного дома.

Кроме того, российские беспилотники атаковали паромный пункт пропуска «Орловка» на границе Одесской области и Румынии. Его работа временно остановлена.