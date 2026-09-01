Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил, что между казахами и русскими исторически не было серьезных конфликтов.

«У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений», — сказал Токаев.

По его словам, взаимодействие двух народов формировалось «на протяжении многих лет, если не сказать веков», а разногласия в прошлом сводились главным образом к отдельным хозяйственным спорам.

Путин, в свою очередь, отметил, что отношения России и Казахстана и сегодня развиваются по принципу «двустороннего движения» практически по всем направлениям.