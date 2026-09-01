Российские удары по типографиям и издательствам Украины уничтожили около 12 миллионов книг и учебников, сообщает BBC. По данным местных СМИ, это примерно треть всей книжной продукции, напечатанной в стране в этом году.

Одна из ракет поразила типографию под Киевом, где готовились выпустить 1,3 млн школьных учебников — около 10% от их общего тиража в Украине к новому учебному году.

Среди обломков нашли обгоревшую страницу учебника английского языка: «Меня зовут Уильям, я из Великобритании. Моя бабушка живет в Ноттингеме. Это прекрасный город».

За последние недели пострадали более 35 издательств, в том числе их склады и логистические центры. Был также поврежден киевский рынок подержанных книг «Почайна», где уничтожены сотни торговых мест и множество редких изданий.

Представители отрасли предупреждают, что украинское книгоиздание оказалось под серьезной угрозой и нуждается в международной поддержке.

«Слово — это всё. Это наше развитие, наша культура и наше историческое наследие, которое передаётся из поколения в поколение», — заявила директор издательства Konvi Виктория Хайдай.