Бывший помощник Владимира Жириновского Александр Сафонов погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов.

«28.08 мой друг и товарищ Александр Сафонов погиб. Многие из вас его помнят по „Сафонов! Оплатить!“. Но я знал его почти 10 лет», — написал Власов в Telegram.

Сафонов отправился на фронт добровольно, заключив контракт, и провоевал около четырех лет.

Широкую известность он получил еще в 2010-х благодаря ролику с Жириновским, где лидер ЛДПР, выбирая покупки, произнес ставшую мемом фразу: «Сафонов, оплатить!».