Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин дал большое интервью The Telegraph, в котором рассказал о положении России, настроениях в окружении Владимира Путина, вероятности новой мобилизации и угрозах для НАТО.

Эстонская разведка считается одной из наиболее осведомленных о происходящем в России. Еще в 2022 году тогдашний глава MI6 Ричард Мур публично назвал ее «блестящей», отметив высокий уровень работы эстонских коллег.

По словам Розина, сегодня российский президент оказался перед выбором, при котором любой вариант несет для него серьезные риски.

«То, что он транслирует, сводится к тому, что победа России однажды придет, нужно лишь продолжать. Но я не уверен, что люди вокруг Путина убеждены в этом так же сильно», — заявил он.

По оценке главы разведки, в окружении российского лидера усиливаются голоса тех, кто считает необходимым пересмотреть нынешний курс.

«На данном этапе у него остались только плохие варианты. Продолжение войны несет риск того, что тяжелые потери, экономическая ситуация, внутренние проблемы и напряженность в России будут нарастать. В какой-то момент это может повлиять на его политическое будущее, если люди вокруг него решат, что лучше продолжать без него», — отметил Розин.

Однако прекращение войны также сопряжено для Путина с риском выглядеть слабым.

«Объективно Россия сейчас находится в очень тяжелом положении, и многие внутри страны это понимают, особенно люди из экономических кругов и, вероятно, часть олигархов. Уверен, между ними идут серьезные дискуссии», — сказал глава эстонской разведки.

По его утверждению, российские потери на поле боя уже превышают возможности по набору новых военнослужащих, а экономика испытывает серьезное давление. Дополнительным фактором стали дальние удары Украины по нефтяной инфраструктуре.

Розин утверждает, что дефицит российского бюджета в этом году может приблизиться к 10 трлн рублей — примерно половине оборонного бюджета страны. При этом санкции значительно осложняют Москве доступ к международным финансовым рынкам.

«Возникает вопрос, как они будут решать эту проблему. Вероятно, за счет повышения налогов, привлечения денег олигархов и компаний в государственный бюджет. А это создает дополнительные причины для внутреннего недовольства и давления», — считает он.

По словам Розина, недовольство войной распространяется на разные слои российского общества — от обычных граждан до представителей крупного бизнеса.

«Все больше россиян не хотят этой войны. Вопрос в том, насколько это влияет на принятие решений Путиным», — сказал он.

При этом глава разведки не считает уличную революцию в России непосредственной угрозой для Кремля. Куда важнее, по его мнению, настроения среди людей, имеющих доступ к деньгам, оружию и информации.

«В этих кругах уже не говорят о полной победе. Люди обсуждают различные сценарии и прежде всего то, как правильно закончить эту войну», — отметил Розин.

Однако, если политические перемены в России все-таки начнутся, они могут произойти стремительно.

«Если в России что-то изменится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены. Если это когда-нибудь случится, то может произойти буквально за одну ночь», — заявил он.

В качестве примера Розин напомнил о мятеже Евгения Пригожина в июне 2023 года.

«Для нас это стало свидетельством того, насколько пустой система может оказаться изнутри. Такие режимы выглядят очень крепкими снаружи, но внутри могут быть неожиданно слабыми», — сказал он.

Отдельно Розин прокомментировал вероятность новой мобилизации в России. По его словам, в российском обществе уже широко распространено убеждение, что она неизбежна.

«Все “знают”, что мобилизация будет. Об этом много говорят. Практически у каждого есть знакомый в армии, который утверждает, что она состоится», — рассказал он.

По оценке главы эстонской разведки, сама система уже готова к проведению мобилизации, однако окончательного политического решения пока не принято. Вероятность ее объявления в ближайшее время он оценил примерно как 50 на 50.

Розин также высказался об угрозе прямого столкновения России с НАТО. По его мнению, сейчас Москва понимает, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне продолжает действовать.

«Поэтому в ближайшей перспективе мы не видим угрозы», — отметил он.

По оценке разведки Эстонии, в течение как минимум ближайшего года Россия вряд ли предпримет обычное военное нападение на страну НАТО. Однако дальнейшая ситуация будет зависеть от того, сохранит ли Запад единство и способность к сдерживанию.

«Если мы серьезно относимся к российской угрозе, продолжаем вкладываться в оборону, сохраняем надежное сдерживание и обеспеченные ресурсами оборонные планы, тогда Россию можно сдерживать», — заявил Розин.

Вместе с тем он предупредил: если западные страны сами ослабят эту систему, Москва может пересмотреть свои расчеты.

Еще одной серьезной угрозой Розин назвал российские диверсионные и подрывные операции в Европе. По его словам, термин «гибридная война» уже слишком смягчает происходящее.

«Это диверсии, нетрадиционные операции, кибератаки и информационная война. А когда речь идет о диверсионной кампании, можно использовать и термин “государственный терроризм”, потому что технически это именно он», — заявил глава разведки.

Основными целями таких операций, по его словам, становятся предприятия оборонной промышленности и логистические объекты, через которые Европа снабжает Украину вооружениями.

Розин считает, что пока европейским спецслужбам удается в значительной степени пресекать подобные действия, а российская кампания не смогла поколебать готовность Европы поддерживать Киев.