Азербайджанцы, поступившие в турецкие университеты, могут столкнуться с серьезными проблемами при регистрации и даже рискуют быть отстраненными от обучения.

Как сообщил Minval эксперт в области образования за рубежом Мурсал Алиев, в последние дни у поступивших в турецкие вузы первокурсников возникли сложности с оформлением документа, необходимого для получения denklik belgesi.

Denklik Belgesi — это официальный турецкий сертификат об эквивалентности, который подтверждает, что иностранное образование (школьный аттестат, диплом колледжа или университета) соответствует стандартам образования в Турции.

По словам эксперта, в середине августа впервые у новых студентов запросили справку Государственной пограничной службы Азербайджана о въездах и выездах из страны.

«Этот документ потребовали в последний момент. Ни родители, ни компании, которые помогают студентам с поступлением, заранее не знали, что он понадобится», — рассказал Алиев.

Основная проблема заключается в сроках получения справки. По словам эксперта, Государственная пограничная служба выдает документ в течение 15 дней.

При этом учебный год в турецких университетах начинается уже в начале сентября. Таким образом, студент, который подает заявление на получение справки 27 августа, может получить ее только в середине сентября.

По его словам, справка о въезде-выезде необходима для загрузки в систему при оформлении denklik belgesi. Без документа о признании аттестата студент не может завершить регистрацию в турецком университете.

При этом эксперт обращает внимание на то, что сама справка о пересечении государственной границы напрямую не подтверждает аттестат или уровень образования.

Логика запроса этого документа не совсем понятна. Аттестат — это документ об образовании, а справка о пересечении государственной границы выдается Государственной пограничной службой.

По словам эксперта, ситуация особенно проблематична для первокурсников, поскольку некоторые турецкие университеты могут не предоставить достаточно времени для последующего предоставления документа. В результате студенты рискуют пропустить регистрацию или начало учебного процесса. В отдельных случаях это может привести к серьезным проблемам с зачислением в университет.

Эксперт также отметил, что родители студентов уже вынуждены самостоятельно обращаться в аэропорт для получения необходимых справок.

«Родители не знают, что делать», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, пока также отсутствует четкое публичное объяснение, почему справка о пересечении границы стала необходимой именно сейчас и почему о новом требовании не было объявлено заранее.