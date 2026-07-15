В результате российского удара по Одессе погибли три человека, еще трое получили ранения.

По данным начальника Одесской областной военной администрации, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Также сообщается, что российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в городе Малин Житомирской области.

Министерство обороны России заявило, что российские силы нанесли удары по портам Одессы и Черноморска, а также по порту Днепро-Бугский в Николаевской области.

Накануне вечером МИД Азербайджана сообщил, что торговое судно с гражданами Азербайджана на борту атаковано у берегов Одессы. На борту находились 11 граждан Азербайджана. Все члены экипажа, кроме капитана – гражданина Азербайджана, были доставлены на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.