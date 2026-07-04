Отрадно, что в последнее время отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами успешно развиваются, демонстрируя тенденцию к росту. Об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Дональду Трампу по случаю 250-й годовщины независимости США.

«Мы высоко ценим установленное между нашими странами стратегическое партнерство и выражаем благодарность за то большое значение, которое Вы неизменно придаете укреплению наших межгосударственных отношений, а также за Вашу постоянную поддержку в этом вопросе.

Уверен, что подписанная в феврале Хартия о стратегическом партнерстве, которая вывела наши отношения на качественно новый уровень, придаст новый толчок развитию нашего партнерства не только в таких традиционных областях, как экономика, энергетика, транспортная связность и безопасность, но и в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и других важных направлениях», — отметил Алиев.

Глава государства также выразил глубокую признательность американскому колелеге за решительные усилия по продвижению мирной повестки дня на Южном Кавказе и содействию устойчивому развитию в регионе: «Итоги исторической трехсторонней встречи, состоявшейся 8 августа прошлого года в Белом доме по Вашей инициативе, создали совершенно новую и позитивную атмосферу в нашем регионе. Сегодня Азербайджан и Армения живут в мире и налаживают торговые отношения. Я также хотел бы особо отметить постоянную поддержку Вашей страной реализации инфраструктурных проектов, способствующих региональной стабильности и экономическому развитию, в особенности проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит альтернативное, надежное и безопасное сообщение между Азией и Европой».