Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что на нее было совершено три покушения. Об этом она рассказала в интервью китайскому порталу «Гуаньча».

«Угрозы мне поступают ежеминутно. На меня было три покушения, одно из них — беспилотником», — сообщила Симоньян. Она добавила, что на нее готовились еще два покушения, но их предотвратили.

«Ну что поделать? Так устроен этот мир. (…) Поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия, и она связана с повышенным риском для жизни», — отметила она.

Ранее Симоньян рассказала, что искала ночью в Китае жареную саранчу вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.