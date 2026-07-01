Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с США, а подписание Хартии о стратегическом партнерстве стало историческим этапом в развитии двусторонних отношений.

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном 250-летию Дня независимости США, сообщает «Репорт».

«Подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США по праву оценивается как исторический этап в развитии двусторонних отношений», — заявил вице-премьер.

По его словам, Азербайджан, установивший дипломатические отношения с США 34 года назад, всегда был заинтересован в развитии сотрудничества в торговле, экономике, энергетике и других областях, представляющих взаимный интерес.

Шарифов отметил, что ярким примером взаимодействия двух стран являются участие Азербайджана в созданной США Глобальной коалиции по борьбе с международным терроризмом, а также совместный вклад Баку и Вашингтона в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

Он подчеркнул, что сегодня азербайджано-американские отношения развиваются высокими темпами.

По словам вице-премьера, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года по приглашению американского лидера Дональда Трампа положил начало новому этапу в отношениях между двумя странами.

«Азербайджан высоко оценивает поддержку и посреднические усилия президента Дональда Трампа, оказанные в ходе этого визита для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, открытия и функционирования Зангезурского коридора, а также создания «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания», — сказал Шарифов.

Он добавил, что продолжением позитивной динамики двусторонних отношений стали последующие встречи лидеров Азербайджана и США, а визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан в феврале этого года вновь подтвердил интенсивность политического диалога на высоком уровне.

Шарифов также выразил уверенность, что совершенствование механизмов экономического сотрудничества придаст дополнительный импульс расширению торгово-экономических связей и взаимодействию между деловыми кругами двух стран.

Кроме того, он отметил, что дальновидная и конструктивная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева после победы в 44-дневной Отечественной войне усилила геополитическую роль страны на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, сформировав контуры новой геополитической реальности.