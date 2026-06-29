Шесть глав субъектов Северного Кавказа возглавили региональные группы партии «Единая Россия» на осенних выборах в Госдуму России.

Данные огласил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на предвыборном съезде партии.

Свои региональные группы на предстоящих выборах возглавили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло. Группу №57 от Чеченской Республики возглавил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не вошел в этот список. Кадыров стоял во главе региональной группы на всех предыдущих выборах: в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах.