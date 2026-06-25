Апелляционный суд Армении освободил бывшего мэра города Масис Давида Амбарцумяна, поместив под административный надзор, сообщает News.am.

Суд постановил частично удовлетворить жалобы сторон. Суд по части подсудимых Давида Амбарцумяна и Гора Амбарцумяна отменил решение и вернул в суд первой инстанции.

Мера пресечения в отношении Гора Амбарцумяна в виде залога в размере 2 млн драмов осталась без изменений. Мера пресечения в отношении Давида Амбарцумяна в виде домашнего ареста изменена, его поместили под административный надзор и освободили в заде суда. Залог в размере 5 млн драмов остался без изменения. Амбарцумяну запрещено менять место жительства и общаться с потерпевшими по делу.

У судьи Киракосяна особое мнение по части возвращения дела в суд первой инстанции. Решение может быть обжаловано в Кассационном суде.

В беседе с журналистами после заседания Давид Амбарцумян заявил, что решение «однозначно обжалуем». Он заверил, что не совершал преступления, естественно, будет обжаловать решение о возвращении в суд первой инстанции. О возвращении в политические процессы Амбарцумян обещал сделать заявление позже, однако заверил, что продолжит поддержку оппозиции и свою активную политическую оппозиционную деятельность.