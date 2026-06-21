Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США, сообщает Associated Press.

По данным агентства, иранские власти полагают, что президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит угрозы о возобновлении военных действий, поскольку Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Ормузский пролив и оказывать влияние на мировую экономику.

Associated Press отмечает, что иранское руководство также демонстрирует уверенность после того, как смогло сохранить позиции, несмотря на интенсивные удары со стороны США и Израиля.