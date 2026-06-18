Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел в Баку встречу с румынским коллегой Мариусом Лазуркой.

«У меня состоялась продуктивная встреча с моим румынским коллегой Мариусом Лазуркой, который находится с визитом в Азербайджане.

Подтвердив стратегическое партнерство и традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Румынией, мы обсудили широкие возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Как государство — член Европейского союза, географически наиболее близкое к Южному Кавказу, Румыния занимает важное место в нашем взаимодействии.

Мы обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, культурной, гуманитарной и других сферах. Также мы договорились продолжать активный политический диалог и взаимодействие в области безопасности», — написал Хикмет Гаджиев в соцсети Х.