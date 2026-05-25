Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации, — отметил также представитель Кремля. — Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем», — заявил Песков.