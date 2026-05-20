23–24 мая в столице состоится очередная ярмарка выходного дня «Из села в город», организованная ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства.

цель ярмарки — поддержка местных фермеров, расширение возможностей сбыта их продукции, а также обеспечение жителей города натуральными и качественными сельскими продуктами.

В мероприятии примут участие около 40 фермеров почти из 20 регионов страны. Они представят около 100 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, которая будет продаваться напрямую покупателям.

Контроль качества реализуемой продукции будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов по качеству товаров граждане смогут обратиться в мобильную пищевую лабораторию, которая будет работать на территории ярмарки, и провести анализ продукции.

Ярмарка будет работать два дня — с 09:00 до 19:00 — по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (вблизи станции метро «Гянджлик»).

Отмечается, что фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами, холодильниками, целлофановыми пакетами и другим необходимым оборудованием.