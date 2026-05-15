Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс, который ранее принадлежал Джеффри Эпштейну, — миллиардер Стивен Деккофф столкнулся с постоянными вторжениями любопытных туристов, блогеров и сторонников конспирологических теорий.

По данным Bloomberg, люди подплывают к острову на гидроциклах, запускают дроны и пытаются проникнуть на территорию, считая, что Эпштейн якобы жив или что на острове скрывают некие тайны.

В статье говорится, что одного нарушителя охрана якобы задержала и удерживала связанным, после чего дело заинтересовало полицию Виргинских островов США.

Деккофф купил остров в 2023 году примерно за $60 млн. Он планировал превратить это место в элитный курорт и избавиться от ассоциаций с прошлым владельцем. Однако после публикации «файлов Эпштейна» интерес к острову только вырос: вокруг него появились экскурсии, ролики на YouTube и новые теории заговора.