В Дагестане сносят незаконные постройки в руслах рек и демонтируют инженерные коммуникации для увеличения пропускной способности водотоков.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Эти меры призваны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения, уточнили в министерстве: правительство республики организовало расчистку подмостовых пространств для безаварийного пропуска паводковых вод.

Уже расчищено около 1 тыс. кубометров русел, параллельно демонтируются и переносятся инженерные коммуникации, а также сносятся самострои.

Следственный комитет РФ пришел к выводу, что чиновники в Махачкале на протяжении 25 лет незаконно оформляли права собственности граждан на участки в водоохранной зоне и русле реки, а также выдавали разрешения на строительство многоквартирных домов. Впоследствии эти документы были признаны неправомерными, но стройки не останавливались, а меры по сносу не предпринимались.