Сегодня день рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Исполняется 103 года со дня рождения Гейдара Алиева.

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван.

По окончании в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума он поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия), но начавшаяся Вторая мировая война не позволила ему завершить образование.

В 1941-1944 годах Гейдар Алиев работал сперва заведующим секретной части в архивном отделе Народного комиссариата внутренних дел Нахчыванской АССР, а затем заведующим общим отделом в Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР.

В мае 1944 года он был направлен на работу в органы государственной безопасности. После обучения в 1949-1950 годах в Школе подготовки руководящих кадров Комитета государственной безопасности СССР в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) был назначен в 1950 году начальником отдела в Комитете государственной безопасности Азербайджанской ССР.

В 1957 году окончил заочное отделение исторического факультета Азербайджанского государственного университета (ныне – Бакинский государственный университет).

В 1958 году Гейдар Алиев был назначен начальником отдела контрразведки Комитета государственной безопасности, а в 1964 году – заместителем председателя КГБ Азербайджанской ССР.

В 1966 году успешно окончил в Москве Курсы усовершенствования руководящего состава Высшей школы КГБ имени Ф.Э.Дзержинского.

В 1967 году был назначен на должность председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, в том же году ему было присвоено звание генерал-майора.

На состоявшемся 14 июня 1969 года Пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.

Гейдар Алиев 22 года являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета СССР. В 1974-1979 годах занимал должность заместителя председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.

Избранный в 1976 году кандидатом в члены Политбюро, а в декабре 1982 года – членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Работая в этой должности, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. В октябре 1987 года в знак протеста против политического курса, проводимого Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, Гейдар Алиев подал в отставку с занимаемых должностей.

3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики и согласно соответствующему законодательству, стал заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана. Он работал на этой должности до 1993 года.

На учредительной конференции Партии «Ени Азербайджан», состоявшейся 21 ноября 1992 года в городе Нахчыван, Гейдар Алиев был избран председателем партии.

В мае-июне 1993 года в стране возникла угроза гражданской войны и потери независимости, поэтому азербайджанский народ выступил с требованием привести Гейдара Алиева к власти, и тогдашнее руководство страны вынуждено было пригласить его в Баку.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а с 24 июня приступил к осуществлению полномочий президента Азербайджана.

3 октября 1993 года по итогам всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджана.

На выборах, проведенных 11 октября 1998 года, он набрал 76,1 процента голосов и вновь был избран президентом.

Согласившись на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах 15 октября 2003 года Гейдар Алиев в связи с возникшими проблемами со здоровьем отозвал свою кандидатуру в пользу Ильхама Алиева.

12 декабря 2003 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике в США, 15 декабря был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Гейдар Алиев пять раз был награжден орденом Ленина, орденом Красной звезды бывшего СССР и многочисленными медалями, дважды удостоен звания Героя Социалистического труда, а также высших наград различных стран, почетных званий авторитетных вузов.