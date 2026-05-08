«Реал» оштрафовал уругвайца Федерико Вальверде и француза Олерьена Тчуамени на €500 тыс. каждого за драку на тренировке. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

«Игроки выразили полное раскаяние в произошедшем и извинились друг перед другом. Кроме того, они принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, и оба выразили готовность принять любое наказание, которое клуб сочтет уместным», — говорится в сообщении.

В итоге «Реал» принял решение их оштрафовать, тем самым завершив соответствующее внутреннее разбирательство.