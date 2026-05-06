В Гяндже произошла массовая драка, в результате которого несколько человек получили травмы, сообщает AПА.

По ее данным, местный житель И. Мамедов (2003 г.р.) был госпитализирован с ножевым ранением. Также медицинская помощь потребовалась Р. Исмаиловой (2012 г.р.), С. Гусейнову (1984 г.р.) и А. Исмаиловой (1985 г.р.), у которых были диагностированы различные телесные повреждения.

Пострадавшим на месте оказали первую помощь, после чего их доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, конфликт между семьями произошёл при попытке похищения девушки. В ходе драки три человека были избиты, один — ранен ножом.

По факту проводится расследование.