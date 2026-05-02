В администрации США рассматривают различные сценарии в отношении Кубы, включая возможность военного вмешательства, однако на данном этапе приоритет отдаётся дипломатическим методам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что Вашингтон пытается побудить Гавану провести экономические реформы, в том числе приватизировать госпредприятия, увеличить роль иностранных инвестиций и расширить доступ к интернету среди граждан страны. Еще одним требованием США к Кубе является закупка американских энергоносителей.

Соединенные Штаты, подчеркивает газета, дали понять кубинской стороне, что они «могут подождать» с полной сменой власти, но Вашингтон хотел бы, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку.