Власти Сербии официально отменили решение о предоставлении гражданства страны племяннику главы Чечни Якубу Закриеву. Об этом сообщает местное издание Nedeljnik.

Юридически власти объяснили свои действия тем, что наличие гражданства у Закриева представляет «угрозу общественной безопасности».

Решение об отмене, как и решение о выдаче гражданства, было подписано премьером страны Джуро Мацутом.

О том, что Закриеву предоставили гражданство Сербии, стало известно 25 апреля. Сам указ был подписан за несколько дней до этого.