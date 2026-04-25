Власти округа Колумбия по ошибке повесили несколько флагов Австралии вместо британских рядом с Белым домом перед визитом короля Карла III в США, пишет Reuters.

По данным агентства, среди более чем 230 британских флагов оказались 15 австралийских. Ошибку быстро заметили и флаги заменили, сообщил представитель департамента транспорта округа.

Reuters отмечает, что Карл III формально является королем Австралии, но эта роль в основном носит церемониальный характер.

Визит Карла III, который начнется 27 апреля, приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского правления. Целью поездки короля (это его первый визит в США) будет укрепление «особых отношений» между странами, которые находятся на самом низком уровне за 70 лет из-за напряженности, связанной с войной с Ираном.