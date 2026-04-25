Правительство США разрешило властям Венесуэлы оплачивать услуги адвокатов для президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, сообщает The New York Times со ссылкой на письмо прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона.

В письме указано, что Минфин США выдал измененные лицензии, которые позволяют адвокатам Мадуро и его супруги получать платежи от правительства Венесуэлы. В связи с этим защита временно отозвала ходатайство о снятии обвинительного заключения, так как оно стало «бессмысленным», отмечает газета.

Николас Мадуро с первой леди Венесуэлы Силией Флорес были захвачены американским спецназом во время военной операции США 3 января. В Штатах супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.