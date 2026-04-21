В Великобритании одобрили беспрецедентный законопроект, согласно которому нынешние подростки в возрасте 17 лет и младше никогда в жизни не смогут легально купить сигареты (электронных сигарет это не касается).

Об окончательном согласовании документа парламентом сообщает Би-би-си.

Палата общин и Палата лордов утвердили финальный текст «Закона о табаке и вейпах». Документ, который вступит в силу после формального одобрения королем, призван создать «поколение, полностью свободное от курения». Он навсегда закрывает легальный доступ к любым табачным изделиям для всех британцев, родившихся начиная с 1 января 2009 года.

Помимо тотального запрета на продажу сигарет молодежи, правительство получит широкие полномочия по регулированию рынка электронных сигарет, включая контроль над их вкусами и дизайном упаковок.

Закон также существенно расширяет зоны, свободные от дыма и пара. Вейпинг будет строго запрещен в автомобилях, где находятся дети, на детских площадках, а также на территории школ и больниц. Впрочем, возле медучреждений оставят специальные места для пациентов, которые пытаются справиться с никотиновой зависимостью. При этом власти решили не трогать открытые террасы пабов, пляжи и частные дома — там курить и парить по-прежнему разрешено.

Представители Консервативной партии отмечают, что новые правила сильно расстроили табачную индустрию и ритейлеров. В то же время благотворительные и медицинские организации призывают правительство пойти еще дальше. Они предлагают ввести специальный налог для табачных компаний, чтобы те из своего кармана оплачивали программы помощи для желающих бросить курить.

К слову, в конце 2022 года аналогичный закон приняли в Новой Зеландии, он также распространялся на людей, рожденных в 2009 году и должен был начать действовать с 2024-го. Однако новое правительство, пришедшее к власти в 2023-м, отменило этот закон, чтобы не терять деньги, поступающие от продажи сигарет в государственную казну.