Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений под эгидой Парижа, сообщает Politico.

По словам Макрона, сотрудничество будет включать обмен информацией и проведение совместных маневров. Франция остается единственной страной ЕС с ядерным оружием и продвигает новый этап политики сдерживания.

К инициативе, помимо Польши, могут присоединиться Германия, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция.

Туск заявил, что Польша готова участвовать в «эксклюзивной группе» стран, выступающих за укрепление европейского суверенитета и развитие ядерного потенциала.