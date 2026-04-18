МИД Индии вызвал посла Ирана в Нью-Дели Мохаммада Фатхали для встречи с первым замглавы индийского министерства Викрамом Мисри, который выразил ему обеспокоенность в связи с инцидентом со стрельбой с участием двух судов под индийским флагом в Ормузском проливе.

Об этом заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, передает ТАСС.

«Сегодня вечером посол Исламской Республики Иран в Нью-Дели был вызван в МИД для встречи с первым заместителем министра иностранных дел. В ходе встречи глава ведомства выразил глубокую обеспокоенность Индии в связи с произошедшим сегодня инцидентом со стрельбой с участием двух судов под индийским флагом в Ормузском проливе», — заявил Джайсвал.

По данным индийского МИД, торговые суда подверглись обстрелу при прохождении через пролив.

По словам Джайсвала, Мисри «отметил важность, которую Индия придает безопасности торгового судоходства и моряков, и напомнил, что Иран ранее содействовал безопасному проходу нескольких кораблей, направлявшихся в Индию».

Мисри назвал инцидент серьезным и призвал иранского посла «как можно скорее начать снова содействовать прохождению судов, следующих в Индию, через пролив».