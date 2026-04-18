Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров подписали межведомственный «Консультативный план действий на 2026–2027 годы» по итогам встречи в рамках Анталийского дипфорума. Об этом сообщают турецкие медиа со ссылкой на МИД Турции.

Сообщается, что переговоры прошли в закрытом формате.

«По итогам встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подписали «Консультативный план действий на 2026–2027 годы между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел РФ», — отметили в ведомстве.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что Лавров и Фидан обсудят широкий круг актуальных двусторонних и международных тем, в том числе ситуацию вокруг Ирана, Сирии, а также реализацию проекта строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».