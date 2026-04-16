Вооруженные силы Ирана в случае необходимости могут потопить все корабли ВМС США в Персидском заливе, которые находятся в зоне досягаемости ракет.

Об этом заявил член Совета по целесообразности исламской республики Мохсен Резаи.

По его словам, продление режима прекращения огня не отвечает интересам страны. Он подчеркнул, что иранские ракетные установки нацелены на американские корабли и в случае обострения они могут быть уничтожены.

Резаи также отметил, что текущая ситуация представляет собой не полноценное прекращение огня, а временное «военное затишье», при котором сохраняется возможность вести переговоры параллельно с поддержанием напряжённости.