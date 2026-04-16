В ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарного надзора, в свадебном зале «Сабина», расположенном по адресу: город Баку, Сабунчинский район, посёлок Бакиханов, улица Шамиля Кямилова, 7, были выявлены ряд нарушений в области пожарной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на объекте не полностью установлена автоматическая система пожарной сигнализации, электроснабжение не соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок», объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения, внутренними пожарными кранами, рукавами и стволами, отсутствует пожарный резервуар с водой, а также не разработан план эвакуации.

«Таким образом, текущая ситуация свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта может привести к быстрому распространению возможного пожара и неизбежной трагедии», — говорится в сообщении.

С учётом выявленных нарушений принято решение о приостановке деятельности свадебного зала «Сабина».