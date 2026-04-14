Сегодня, 14 апреля, состоялось заседание Наблюдательного совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) под председательством главы организации, помощника президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахадова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы TƏBİB.

На заседании решением Наблюдательного совета Анар Байрамов был назначен исполнительным директором TƏBİB.

Отметим, что Анар Байрамов окончил Азербайджанский медицинский университет и Азербайджанский государственный экономический университет. С 2003 года имеет степень доктора медицинских наук.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1998 году в клинике MediClub. С 2002 года работал главным медицинским экспертом страховой компании «А-Группа», занимая впоследствии должности заместителя генерального директора, генерального директора и председателя совета директоров.

С 2021 года Байрамов занимал пост советника министра труда и социальной защиты населения, а также возглавлял Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

До нового назначения он занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения.

Кроме того, в разные годы он возглавлял Комитет медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана (2006–2014), был президентом Каспийско-европейского финансового клуба (2012–2017). С 2023 года является председателем Олимпийского комитета Азербайджанской Республики, а с 2025 года — членом Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Азербайджана.