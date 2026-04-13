Музей военной техники (WTS) в Кобленце (ФРГ) запретил вход гражданам 26 государств, включая Россию, Украину, Беларусь. Об этом сообщается на сайте музея.

Ограничения были введены в связи с требованиями военной безопасности.

«В связи с требованиями военной безопасности доступ к коллекции в настоящее время запрещен гражданам государств, включенных в список государств, определенный в пункте 17 статьи 13 закона о проверке благонадежности (SUG)», — говорится в сообщении музея.

Среди стран, гражданам которых запрещен вход, — Афганистан, Алжир, Армения, Азербайджан, Китай, Грузия, Ирак, Иран и другие.

Коллекция военной техники, которая представлена в музее, была создана в 1961–1962 годах на испытательном полигоне № 91 бундесвера в Меппене/Эмсланде. С 1982 года она находится в Кобленце. Это одна из крупнейших подобных коллекций в Европе. В ней представлены французский танк Renault FT 17, модель в разрезе основного немецкого боевого танка Leopard 1, прототипы и предсерийные модели ВС Германии и НАТО, стрелковое оружие, артиллерийская и ракетная техника, а также другая военная аппаратура. С 1982 года экспозицию посетили более миллиона человек.