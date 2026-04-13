Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана опубликовала фактические данные о погоде по состоянию на 13 апреля.

По информации ведомства, в ряде районов страны наблюдаются грозы и дожди, при этом в Балакен-Шекинском регионе осадки носят интенсивный характер, а в горных районах идёт снег.

Высота снежного покрова достигает: в Шахдаге — 90 см, в Зaгатале (Алибек) — 27 см, в Грызе — 10 см, в Дашкесане и Хыналыге — по 8 см, в Гедабеке — 5 см, в Гахе (Сарыбаш) и Гусаре (Лаза) — по 4 см, в Кяльбаджаре — 3 см, в Лачине — 2 см, в Шуше и Ханкенди — 1 см.

Количество выпавших осадков составило: в Огузе и Балакене — 38 мм, в Гахе — 32 мм, в Шеки — 31 мм, в Мингячевире — 23 мм, в Евлахе — 19 мм, в Габале — 18 мм, в Садараке — 17 мм, в Гёранбое — 15 мм, в Нафталане — 14 мм и в ряде других районов от 1 до 9 мм.

Северо-западный ветер усиливался до 28 м/с в Баку и на Апшеронском полуострове, до 22 м/с — в Мингячевире и до 21 м/с — в Евлахе.

Также в ряде районов, включая Дашкесан, Гёйгёль, Шеки, Губу, Гах, Загаталу, Гобустан, Шамахы, Хызы, Балакен и Лерик, наблюдается туман, при котором видимость ограничена до 500 метров.