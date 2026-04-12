Неодобрительные высказывания президента США Дональда Трампа о Великобритании, сделанные в связи с нежеланием Лондона присоединяться к операции против Ирана, испортили отношения между странами. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Уэз Стритинг в интервью телеканалу Sky News.

«Разногласия по Ирану, без сомнений, обострили отношения с администрацией Трампа. Но по многим другим темам интересы Великобритании и США взаимосвязаны. Мы давние и близкие друзья. Мы придерживаемся единых взглядов как демократические страны. У нас общие интересы в области безопасности. Это партнерство продолжается. Нужно проводить различия между риторикой, которая может показаться шокирующей, и действительностью», — сказал министр.

Стритинг добавил, что предпочитает наблюдать за действиями Трампа, а не за его «провокационными и возмутительными» высказываниями.

«Мы все поняли, что президента Трампа нужно судить по тому, что он делает, а не по тому, что он говорит», — подчеркнул глава британского Минздрава.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил «наказать европейские государства», которые не поддержали войну против Ирана. В последние дни американский лидер подверг резкой критике союзников в Европе, в том числе Великобританию, за отказ присоединиться к операции против Тегерана.

Все страны ЕС отказались участвовать в боевых действиях на стороне США против исламской республики. В ответ Трамп назвал европейских союзников трусами и обещал «запомнить это». 1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон одобрил просьбу Вашингтона использовать совместные военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к американским ударам.