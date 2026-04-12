Исчезнет ли Каспий; кто в ЦА самые богатые и образованные; нужны ли РК убежища для гражданской обороны; в чем победа Кыргызстана; у кого в регионе самый свободный интернет; с какой угрозой сталкивается Туркменистан – об этом и ином в нашем обзоре.

Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришел к равновесному состоянию после 20 лет падения, заявил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. «В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришел к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится», — убежден ученый.

Известно, что снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990-х годов, в 2025 году оно достигло исторического минимума, опустившись ниже (минус) 29 метров. Президенты трех стран – Азербайджана, России и Казахстана — заявили о рисках экологической катастрофы, угрожающей всему региону.

В Центральной Азии наибольшая зависимость от китайских кредитов приходится на Кыргызстан – его госдолг перед КНР составил 30,5%, о чем свидетельствуют данные исследования Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics. Минфин республики подтверждает – государственный долг страны перед Китаем достиг почти 9 млрд долларов, и более трети финансов привлечено через «Эксимбанк» КНР. Средства преимущественно направлены на модернизацию ТЭЦ Бишкека, ЛЭП «Датка-Кемин», строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

На втором месте по заимствованию у Китая – Таджикистан: 16,1%; на третьем — Узбекистан с 10%; Туркменистан — 13,4%. Кредитные средства КНР в этих странах направлены большей частью на строительство и модернизацию железных дорог, развитие энергетики и цифровой инфраструктуры.

Менее всего Китаю задолжал Казахстан – 3,6% от общего госдолга, составляющего 23,6% к ВВП. А основными кредиторами РК являются Нидерланды, Великобритания, Россия и Франция, различные финансовые институты.

Добавим к этому, что, исходя из процентного соотношения кредиторов государств Центральной Азии, ни в какую «долговую ловушку Китая», как об этом трубят на Западе, регион не попал – даже при том, что госдолг Кыргызстана перед соседней Поднебесной по ряду причин объективного порядка составил 30,5% от общей внешней задолженности страны.

Казахстан обогнал всех своих соседей по региону, а также Россию и Китай, по уровню ВВП на душу населения (доходы, благосостояние). По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП на душу населения в РК составляет 14 770 долларов. В России этот показатель равен 14 260 долларам, в Китае — 13 690 в той же валюте.

Что же до собственно государств ЦА, в Туркменистане ВВП на душу населения оценивается в 13 340 долларов, в Узбекистане — 3 510 долларов, в Кыргызстане — 2 750, в Таджикистане — 1 430 в валюте США.

По мнению экспертов МВФ, «Сильные позиции Казахстана обусловлены значительными запасами полезных ископаемых, и экспорт энергоресурсов и сырья остается ключевым драйвером роста». В качестве дополнительных факторов роста называются также реформы в бизнес-сегменте, приток иностранных инвестиций в разные сферы хозяйствования; географическое положение Казахстана как связующего звена между Европой и Азией; иные.

Казахстан

В 2026 году военный парад в Казахстане ко Дню Победы и Дню защитника Отечества не запланирован, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики. «Военного парада не будет в 2026 году», – кратко отмечено в ответе ведомства на запрос. Вместо него планируется проведение военно-патриотических мероприятий, включая уроки мужества, чествование военнослужащих и ветеранов; экологические акции; выставки техники и вооружения, и т.д.

7 мая 2025 года парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на главной площади Астаны. В нем приняли участие свыше 4 тыс. военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны; 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Запасов угля в Казахстане хватит на 300 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию министра энергетики республики Ерлана Аккенженова. «Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи», — пояснил он на заседании правительства республики. По его словам, в целом объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн.

Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. При этом уровень экспорта угля сохраняется, равно как и рост его добычи. Основные направления внешних поставок – Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и др. В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн.

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию вокруг атаки беспилотников на нефтеналивной терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска, заверив, что поставки казахстанского сырья осуществляются в штатном режиме, информирует «Восточный экспресс 24».

«На сегодняшний день прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику», — заявила официальный представитель Минэнерго Асель Серикпаева.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье Краснодарский край РФ подвергся атакам БПЛА. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске, где, по официальным данным, пострадали восемь человек. Основным объектом удара стал терминал «Шесхарис» — стратегически важный комплекс по перевалке нефти на юге России. Через эту инфраструктуру, в частности, проходит транзит казахстанской нефти, хотя основной ее объем из РК традиционно отгружается через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), также расположенного в Новороссийске.

Издание отмечает, что это не первый инцидент подобного рода. Осенью прошлого года «Шесхарис» уже становился целью беспилотников: тогда сообщалось о повреждениях нефтебазы и береговой инфраструктуры.

Казахстан закрепился в топ-20 мирового рейтинга образования Insider Global Education Index, заняв в нем 18-е место и, таким образом, войдя в группу стран с устойчиво развивающимися и международно интегрированными образовательными системами, передает inbusiness.kz.

Казахстан опередил в рейтинге Польшу (19-е место), ОАЭ (20-е), а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку; он конкурирует с Нидерландами (17-е место) и Саудовской Аравией (16-е), которые активно наращивают академическую и научную инфраструктуру. Лидером рейтинга остаются США. С заметным отрывом от них следуют Великобритания и Китай – страны, формирующие глобальную образовательную и научную повестку. В первой десятке также состоят Германия, Австралия, Япония и Южная Корея.

Рейтинг формируется на основе трех параметров: представленности университетов в QS Top 1000, их средних позиций и уровня государственных инвестиций в образование.

В Казахстане к бродячим животным применят эвтаназию — соответствующий закон принят парламентом республики, сообщают центрально-азиатские СМИ. Он обязывает доставлять отловленных животных в специальные центры временного содержания, что исключит их возвращение на улицы. Финансирование вакцинации бездомных животных из государственных средств отменено.

Кроме того, закон вводит обязательную процедуру чипирования домашних животных, а их разведение будет разрешено только при условии предварительной регистрации.

В Казахстане введены обязательные нормативы для приспособления подвальных и подземных помещений под защитные сооружения гражданской обороны. С января 2026 года все подвалы и подземные паркинги должны соответствовать новым требованиям безопасности, информирует «Восточный экспресс 24».

Ранее единые правила эксплуатации таких пространств отсутствовали: возможность использования подвалов в качестве укрытий определялась индивидуально, в зависимости от конструктивных особенностей здания и позиции собственников.

Новый стандарт регламентирует параметры водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, санитарно-гигиенических условий и организации связи внутри укрытий. Эксперты будут оценивать несущую способность конструкций и состояние инженерных систем. Объекты, не соответствующие критериям, подлежат обязательному укреплению.

В новый стандарт включены алгоритмы защиты от беспилотных летательных аппаратов, а также региональные географические, климатические и сейсмические особенности. Предусмотрена система автоматизированного доступа населения к укрытиям в экстренных ситуациях.

Реализация новых норм направлена на повышение готовности инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям и обеспечение единого уровня защиты граждан на всей территории страны.

В Казахстане пенсионный возраст для женщин повышают до 63 лет против нынешних 61 года. То есть он поэтапно будет доводиться до возраста выхода на пенсию мужчин. Схема такая: с 2028 года пенсионный возраст женщин будет определен в 61,5 года, затем последует его ежегодный рост. И к 2031 году возраст выхода на пенсию достигнет 63 лет. Отметим, что в Казахстане действует и накопительная пенсионная система.

В 2027 году Казахстан выведет на орбиту сразу три новых аппарата отечественной сборки, информирует Sputnik.kz со ссылкой на главу национальной компании РК «Гарыш Сапары», отвечающей за развитие космической инфраструктуры и спутниковых технологий, — Кайыржана Кожаева. Новые спутники заменят действующий аппарат, выведенный на орбиту еще 2014 году, что значительно расширят возможности Казахстана в сфере дистанционного зондирования Земли и телекоммуникаций.

Новые аппараты оснащены более современными оптическими и радиолокационными системами наблюдения, что позволит повысить точность мониторинга сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, развитие спутниковой группировки имеет стратегическое значение для обеспечения цифровой экономики, связи в отдаленных регионах и национальной безопасности.

Как отметил Кожаев, запуск трех спутников — лишь первый этап более масштабной программы. В перспективе, к 2029–2030 годам, Казахстан намерен вывести на орбиту еще три аппарата, доведя общую численность группировки до шести.

Таким образом, Казахстан постепенно переходит от модели зависимости от внешних партнеров к формированию самостоятельной космической экосистемы, способной обеспечить как внутренние потребности, так и экспорт высокотехнологичных услуг на международный рынок.

Кыргызстан

«Победа Кыргызстана в суде Брюсселя: как ЕС превращает санкции в инструмент шантажа» — под таким заголовком «Восточный экспресс 24» разместил статью, в которой, в частности, сообщается, что «Франкоязычный суд по делам предприятий Брюсселя официально признал обвинения против «Бакай Банка» сфабрикованными, поставив жирную точку в деле, вызванном клеветой западных неправительственных структур, щедро финансируемых из бюджета Евросоюза… Решение брюссельской Фемиды стало первым официальным ударом по репутации европейских фондов, годами штампующих доносы на центральные финансовые институты. Суд обязал польско-бельгийскую организацию полностью удалить клеветнические публикации и опубликовать текст постановления на главной странице своего ресурса».

Пресс-секретарь главы Кыргызстана Аскат Алагозов прокомментировал это решение: «В то же время другой кыргызстанский банк — «Керемет Банк» — оказался под санкциями со стороны США и Великобритании за подозрения в обходе ограничений, введенных против России. В свою очередь, «Капитал Банк» также попал под санкции Великобритании. … важный нюанс: санкции носят обвинительный характер, то есть банки только подозреваются в обходе санкций. Ни США, ни Великобритания пока не представили в публичном доступе конкретных доказательств нарушений».

По словам Алагозова, судебное решение по «Бакай Банку» служит убедительным свидетельством приверженности КР нормам международного права и готовности защищать интересы отечественного бизнеса в иностранных юрисдикциях. На фоне отсутствия конкретных доказательств в обоснование санкций против ряда банков позиция государства остается последовательной: «Кыргызстан всегда готов подтвердить полную прозрачность и законность деятельности своих финансовых структур».

Как пишет издание, «Европейский союз продолжает наращивать давление, используя Кыргызстан как полигон для отработки новых инструментов экономической агрессии. Брюссельская бюрократия игнорирует прямые предложения официального Бишкека привлечь независимых международных экспертов для проверки операций».

Заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев обозначил позицию правительства на международной площадке. «… мы не занимаемся реэкспортом продукции двойного назначения. Мы занимаемся традиционной торговлей, … ни в какие подсанкционные вещи не лезем, и готовы открыто предоставить всю информацию о деятельности наших банков. Мы предложили им провести аудит «Большой четверки».

Однако ответа из европейских столиц так и не последовало. Амангельдиев назвал тактику Брюсселя откровенным шантажом. «Они пытаются свою силу показать на маленьких государствах. Понятно, что Кыргызстан ничем им ответить не может, никакими санкциями. Подать сигнал большим странам — такова, наверное, тактика», — подчеркнул вице-премьер.

«Неоколониальная риторика европейских дипломатов, — пишет издание, — разбивается о сухую статистику торговых потоков. Пока Брюссель требует от Центральной Азии полного разрыва сотрудничества с Москвой, сами страны ЕС продолжают закупать российские энергоносители и сырье в колоссальных объемах. Президент Садыр Жапаров жестко обозначил эту двойственность с трибуны ООН, указав на неприкрытое лицемерие западных столиц».

Узбекистан

Золотовалютные резервы РУз впервые за восемь месяцев сократились сразу на 8,1 млрд долларов — до 68,99 млрд в валюте США, «фактически нивелировав весь прирост с начала года», — сообщает «Газета» (Узбекистан) со ссылкой на Центробанк страны. Основной причиной стало падение мировых цен на золото. При этом физический объем драгметалла в запасах вырос до рекордного показателя (ЦБ за это время покупал золото вместо продажи). Что же касается ценных бумаг, их объем немного вырос — до 1,54 млрд долларов.

ЦБ поясняет, что по международным критериям уровень резервов Узбекистана остается очень высоким, они способны покрыть около 17,5 месяцев импорта, тогда как минимальный ориентир, рекомендованный Международным валютным фондом, составляет 3 месяца.

Национальный инвестиционный фонд РУз, объединяющий доли в 13 крупных госкомпаниях страны, объявил о намерении разместить акции на биржах в Лондоне и Ташкенте. Franklin Templeton раскрыла детали портфеля стоимостью 2,44 млрд долларов. Ожидается, что ценные бумаги фонда будут торговаться сразу на двух площадках: обыкновенные акции — на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (TSE); глобальные депозитарные расписки (GDR) — на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE).

Фонд был создан в августе 2024 года для управления государственными долями в крупнейших предприятиях страны и привлечения иностранных инвестиций. Единственным акционером фонда на данный момент является Министерство экономики и финансов.

Портфельные компании фонда обязаны выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от своей чистой прибыли до 2030 года. Ожидается, что первая выплата дивидендов по итогам работы фонда за 2026 год будет произведена в 2027 году. В дальнейшем выплаты планируется осуществлять ежегодно.

Доверительным управляющим Нацфонда выступает иностранное предприятие Franklin Templeton Asset Managemen — дочерняя структура глобальной Franklin Templeton, которая управляет активами на сумму более 1,74 трлн долларов и имеет 75-летний опыт работы на финансовых рынках.

Таджикистан

Республика продемонстрировала наилучший показатель свободы интернета среди государств Центральной Азии – такой вывод содержится в глобальном исследовании аналитической платформы Cloudwards. РТ набрала 56 баллов из 100 возможных, то есть заняла промежуточную позицию в средней части международного рейтинга.

Оценка свободы интернета базируется на четырех показателях: доступность торрент-трекеров, возможность просмотра ресурсов с контентом для взрослой аудитории, уровень свободы выражения мнений в социальных сетях и на цифровых площадках, а также наличие ограничений на использование VPN-сервисов.

Отметим, что Таджикистан всего на 8 пунктов отстал от США – они получили 64 балла. Самый низкий балл – 0 — у Северной Кореи.

Туркменистан

Япония получит полный контроль над цифровыми технологиями Туркменистана, бьет тревогу портал Turkmen Serdar. По его данным, Туркменистан и японская корпорация Muroosystems подписали меморандум о строительстве и модернизации центров обработки данных. Проект реализуется в рамках программы развития цифровой экономики на 2026–2028 годы и предполагает внедрение современных технологий и международных стандартов.

Отмечается, что проектом предусмотрена не только поставка технологий, но и зависимость от внешних поставщиков. Речь идет о долгосрочном участии партнера в обслуживании, обновлении и управлении цифровыми решениями.

То есть, «Иными словами, кто-то получит беспрецедентный контроль над внутренним информационным продуктом. Особое значение имеет тот факт, что центры обработки данных относятся к стратегической инфраструктуре. Это означает, что вместе с технологическим развитием возникает вопрос о степени самостоятельности и контроля над ключевыми цифровыми ресурсами».