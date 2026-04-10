Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что к реализации «Маршрута Трампа» через территорию Армении на этапе строительства и последующего управления могут быть привлечены третьи страны.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

«Договор, конечно, будет двусторонним — между Арменией и США, но на этапе строительства у нас возникнет необходимость в партнерах. И, по всей вероятности, на этапе управления системами», — сказал Арарат Мирзоян.

Ранее в Госдепартаменте США отмечали, что Армения работает совместно с США и рядом третьих стран над реализацией данного проекта.