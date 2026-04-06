В результате выпавших в последние дни интенсивных осадков отмечена активность на оползневых участках на территории посёлков Зых Хатаинского района и Бадамдар Сабаильского района, а также на Сальянском шоссе и в Биби-Эйбате.

Об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) Али Алиев.

Он отметил, что Оперативная мониторинговая группа проводит наблюдения в оползневых зонах.

Сообщается, что в настоящее время соответствующими структурами на указанных территориях принимаются превентивные меры.