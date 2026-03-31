Президент США Дональд Трамп полагает, что государствам, которые столкнулись с перебоями поставок топлива через Ормузский пролив, нужно решать эту проблему самостоятельно, поскольку Вашингтон не станет им помогать.

Американский лидер в Truth Social отметил, что готов дать следующие рекомендации, странам, которые не получают топливо через Ормузский пролив: «Во-первых, покупайте [энергоресурсы] у США, у нас их много, во-вторых, наберитесь храбрости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его».

«Вам нужно учиться бороться за себя самостоятельно, поскольку США больше не будут помогать вам, точно так же, как вы не помогали нам», — добавил он. Трамп отметил, что его рекомендации обращены, в частности, к Великобритании.